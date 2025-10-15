Stellantis vira verso gli Usa investimento di $ 13 mld nei prossimi 4 anni | maxi piano per nuovi modelli motore a 4 cilindri e 5.000 posti di lavoro
L’azienda rafforza la presenza negli Stati Uniti, il CEO di Stellantis, Filosa: “Questo investimento stimolerà la nostra crescita e porterà più posti di lavoro americani” Stellantis vira verso gli Usa e annuncia un piano di investimenti da 13 miliardi di dollari per potenziare le proprie atti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
