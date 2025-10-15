Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'investimento produrrà oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

