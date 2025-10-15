Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti
Stellantis ha annunciato un maxi piano di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti per i prossimi quattro anni, il più ingente nella storia del gruppo sul mercato americano. L’obiettivo è aumentare del 50 per cento la produzione nazionale entro il 2029, consolidando la presenza in un’area considerata strategica per la redditività complessiva. Cosa prevede il piano di Stellantis negli Usa. Il piano prevede cinque nuovi modelli, 19 aggiornamenti di prodotto e oltre 5 mila nuovi posti di lavoro in quattro Stati: Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. A Belvidere verrà riaperto lo stabilimento per produrre le Jeep Cherokee e Compass, mentre a Toledo sarà assemblato un nuovo pick-up di medie dimensioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
