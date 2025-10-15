Stellantis investe 13 miliardi di dollari in USA ma in Italia si continuano cassa integrazione e prepensionamenti
Mossa anche per bilanciare la scure dei dazi USA che mette però in luce le difficoltà dell'impegno Stellantis in Italia, le promesse di non abbandonare il nostro Paese sembrano sempre più lontane. 🔗 Leggi su Dday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Era già tutto previsto/2. #Stellantis investe 13 miliardi di dollari in USA. I tifosi della #Juventus pensavano che #Elkann avesse portato la squadra lì per il club stesso. Invece era geopolitica industriale - X Vai su X
I (veri) numeri su Stellantis: un dipendente su 2 è in cassa e la produzione è la più bassa di sempre. Ma il Gruppo investe in USA e Africa anziché in Italia. Il caso Mirafiori - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis investe 13 miliardi negli Usa. Ma in Italia la produzione crolla - Saranno oltre 5mila i nuovi posti di lavori che verranno creati nei prossimi 4 anni negli Stati Uniti. Segnala msn.com
Stellantis investe 13 miliardi di dollari in USA, ma in Italia si continuano cassa integrazione e prepensionamenti - Mossa anche per bilanciare la scure dei dazi USA che mette però in luce le difficoltà dell'impegno Stellantis in Italia, le promesse di non abbandonare il nostro Paese sembrano sempre più lontane ... Lo riporta dmove.it
Stellantis investe 13 miliardi negli Stati Uniti - Stellantis ha annunciato un maxi piano di investimenti da 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. Lo riporta msn.com