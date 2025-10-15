Stefano Feltri | Bari Weiss ha cambiato l’America o sta beneficiando della crisi della cultura progressista?

L’ascesa della giornalista rivela il caos identitario degli Stati Uniti oggi. Si era dimessa dal New York Times in polemica con la redazione e con l’intero mondo di riferimento del giornale. I conservatori la adorano, perché denuncia da dentro i problemi del mondo progressista. Oggi è stata a messa a capo di CBS News. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano Feltri: «Bari Weiss ha cambiato l’America o sta beneficiando della crisi della cultura progressista?»

