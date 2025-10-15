Una serie di ‘ostelli’, lontani "dall’epicentro dello spaccio", per assistere e monitorare "le centinaia di senzatetto in costante aumento". Togliendo in questo modo "manodopera al circolo vizioso dello spaccio ora normalizzato alla luce del sole". La proposta arriva da ReRe, la rete dei residenti del quartiere stazione di Reggio, che ha raccolto l’eredità dello storico comitato ‘Reggio città sicura’ (Cres). In dettaglio, i cittadini suggeriscono all’amministrazione di "monitorare con formali registrazioni l’accesso ai servizi", sottoscrivendo inoltre "precise regole di condotta". E infine di "proporre a seconda delle capacità individuali adeguati percorsi di formazione e imprescindibili corsi intensivi di lingua italiana con obbligo di frequenza e certificazione del livello raggiunto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stazione, idea 'anti-spaccio': "Ostelli per i senza dimora"