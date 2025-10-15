Stato di povertà dati Istat impietosi in Calabria | difficoltà strutturali per migliaia di famiglie
“I dati recentemente diffusi dall’Istat confermano, purtroppo, ciò che come amministratori denunciamo da anni: la Calabria vive una condizione di povertà strutturale che le attuali politiche nazionali e regionali non solo non hanno saputo risolvere ma, in molti casi, hanno contribuito ad. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
