Stati generali delle città intelligenti a Padova attesi 200 amministratori

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 200 amministratori pubblici da tutta Italia a Padova per la sesta edizione degli Stati generali delle città intelligenti: dalla sindaca di Firenze Sara Funaro al primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, fino all’assessore alla legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino Marco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stati generali citt224 intelligentiL'Innovation District agli Stati generali delle città intelligenti: l'innovazione urbana a Padova - Un’area espositiva e dimostrativa progettata per mettere in dialogo pubbliche amministrazioni, università, imprese e startup che stanno sperimentando ... Si legge su repubblica.it

A Padova gli Stati generali delle città intelligenti 2025: online il programma dell'evento - La mattina del 20 ottobre, prima giornata degli Stati generali delle città intelligenti, è dedicata alle nuove generazioni con il workshop per studentesse e studenti delle scuole superiori “La smart ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Citt224 Intelligenti