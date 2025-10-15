Stati generali delle città intelligenti a Padova attesi 200 amministratori

Più di 200 amministratori pubblici da tutta Italia a Padova per la sesta edizione degli Stati generali delle città intelligenti: dalla sindaca di Firenze Sara Funaro al primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, fino all’assessore alla legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino Marco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stati Generali della Ricerca medico-scientifica inaugurati oggi alla presenza del Presidente #Mattarella con il Presidente @Ignazio_LaRussa e la Vice Presidente del Senato @MariaDomenicaC4, il Ministro @BerniniAM @mur_gov_, il Ministro Schillaci @Mini - X Vai su X

#openparlamento In diretta dal #Senato STATI GENERALI DELLA #RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA Adesso in diretta alla presenza del Presidente #Mattarella, il premio Nobel Sir Paul #Nurse, il presidente del Senato #Larussa, il min #Schillaci e il min #Ber - facebook.com Vai su Facebook

L'Innovation District agli Stati generali delle città intelligenti: l'innovazione urbana a Padova - Un’area espositiva e dimostrativa progettata per mettere in dialogo pubbliche amministrazioni, università, imprese e startup che stanno sperimentando ... Si legge su repubblica.it

A Padova gli Stati generali delle città intelligenti 2025: online il programma dell'evento - La mattina del 20 ottobre, prima giornata degli Stati generali delle città intelligenti, è dedicata alle nuove generazioni con il workshop per studentesse e studenti delle scuole superiori “La smart ... repubblica.it scrive