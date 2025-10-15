Stati generali dei cammini religiosi | al Teatro Trieste 34 lo spettacolo sulla Via Francigena
Giovedì 16 ottobre agli "Stati Generali dei Cammini Religiosi e della Francigena" (un evento importantissimo per chi ama il viaggio lento) presentazione della conferenza-spettacolo "Camminare, Pellegrinare".Non sarà una lezione frontale, ma un'ora di racconti, riflessioni e forse anche qualche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stati Generali della Ricerca medico-scientifica inaugurati oggi alla presenza del Presidente #Mattarella con il Presidente @Ignazio_LaRussa e la Vice Presidente del Senato @MariaDomenicaC4, il Ministro @BerniniAM @mur_gov_, il Ministro Schillaci @Mini - X Vai su X
#openparlamento In diretta dal #Senato STATI GENERALI DELLA #RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA Adesso in diretta alla presenza del Presidente #Mattarella, il premio Nobel Sir Paul #Nurse, il presidente del Senato #Larussa, il min #Schillaci e il min #Ber - facebook.com Vai su Facebook
A Piacenza gli Stati Generali dei Cammini religiosi e della Via Francigena - A Piacenza gli Stati Generali dei Cammini religiosi e della Via Francigena: una tre giorni - Secondo piacenzasera.it