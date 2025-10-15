Statale 45 scontro all' incrocio di Ottavello

Incidente lungo la Statale 45 nel pomeriggio del 15 ottobre. All'altezza dell'incrocio per Ottavello e verosimilmente per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate. Ferite in maniera lieve le due conducenti di circa 20 e 70 anni. Sul posto la Polizia Locale di Rivergaro e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

