Statale 45 scontro all' incrocio di Ottavello
Incidente lungo la Statale 45 nel pomeriggio del 15 ottobre. All'altezza dell'incrocio per Ottavello e verosimilmente per una mancata precedenza, due auto si sono scontrate. Ferite in maniera lieve le due conducenti di circa 20 e 70 anni. Sul posto la Polizia Locale di Rivergaro e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
