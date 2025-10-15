Stasera su Canale 5 | Silvia Toffanin debutta in prima serata con This Is Me

Un racconto a cuore aperto tra musica, sport e spettacolo: sul palco Pausini, Ibrahimovi?, D’Alessio e molte altre eccellenze italiane Silvia Toffanin torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5 con “This Is Me”, un viaggio televisivo costruito per celebrare chi ha trasformato la passione in professione, lasciando un segno nel proprio campo. Al centro non ci sono semplici ospiti, ma storie di tenacia, cadute e rinascite, raccontate con il tono confidenziale che contraddistingue la conduttrice. I protagonisti della prima puntata. Sarà una passerella di fuoriclasse, tra icone dello spettacolo, della musica e dello sport: Laura Pausini, superstar internazionale con una carriera costellata da riconoscimenti e record di vendite, pronta a ripercorrere traguardi e svolte artistiche. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

