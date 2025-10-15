Startup Geeks accelera sull’innovazione | Giulia e Alessio hanno creato il più grande incubatore online italiano
In un’Italia che guarda sempre più con interesse al mondo dell’innovazione, Startup Geeks si conferma tra gli attori di riferimento dell’ecosistema startup. La società benefit fondata nel 2019 da Alessio Boceda e Giulia D’Amato, oggi il più grande incubatore online italiano, nel 2024 hanno chiuso. 🔗 Leggi su Today.it
Startup Geeks è media partner dei Money Awards 2025. Startup Geeks abilita la nascita e la crescita di aziende che possano rendere il mondo un posto migliore. La loro mission è accompagnare persone, imprenditori e team aziendali in percorsi di innovazio