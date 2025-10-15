Startup come richiedere investimenti diretti con ‘Applica Ora’ di Cdp

Roma, 14 ottobre 2025 - Da oggi diventare startup è questione di pochi clic. Con Cdp Venture Capital, società del gruppo Cassa depositi e prestiti che si occupa di imprese innovative, un’idea di business può trasformarsi in un progetto finanziato. Il nuovo strumento si chiama ‘ Applica Ora’: una sezione del sito dedicata alle startup che permette di caricare la propria proposta in modo semplice e immediato. Gli aspiranti imprenditori possono presentare la loro idea compilando il modulo online e allegando un pitch del progetto. Se l’iniziativa convince il team di investimento della Sfr, si apre la possibilità di accedere a finanziamenti diretti o indiretti, entrando così nel percorso di crescita e sviluppo sostenuto Cdp. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

