Start Romagna manda in pensione i vecchi validatori dei bus ora solo biglietti con Qr Code

Riminitoday.it | 15 ott 2025

Start Romagna informa che è in corso la graduale dismissione dei vecchi validatori per la timbratura dei biglietti magnetici a bordo bus. Per la convalida del titolo di viaggio nel nuovo formato con Qr Code dovranno essere utilizzati i nuovi dispositivi di colore verde dotati di lettore ottico.Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

