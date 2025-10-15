Start Romagna manda in pensione i vecchi validatori dei bus ora solo biglietti con Qr Code
Start Romagna informa che è in corso la graduale dismissione dei vecchi validatori per la timbratura dei biglietti magnetici a bordo bus. Per la convalida del titolo di viaggio nel nuovo formato con Qr Code dovranno essere utilizzati i nuovi dispositivi di colore verde dotati di lettore ottico.Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
