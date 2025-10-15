Star Wars svelato il budget record di L' ascesa di Skywalker | ecco quanto ha speso Disney
È stato annunciato il budget stanziato per il terzo e ultimo film della trilogia sequel del franchise creato da George Lucas. A distanza di sei anni dall'uscita nelle sale cinematografiche, il budget stanziato per Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato finalmente rivelato pubblicamente. Co-scritto, prodotto e diretto da J.J. Abrams, L'ascesa di Skywalker incassò al box-office globale circa 1,077 miliardi di dollari. Un successo clamoroso per una chiusura discussa ma epica. Quanto è costato Star Wars: L'ascesa di Skywalker Secondo le informazioni raccolte da Forbes, il costo complessivo del film è aumentato di 10,1 milioni di dollari, portando la spesa ad un totale di 593,7 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
