Stanziati 200 mila euro dal Comune per far ripartire i locali danneggiati da furti e vandalismi

Al via da oggi, mercoledì 15 ottobre, le richieste di contributo del nuovo fondo straordinario del Comune di Trento a sostegno di esercizi, imprese e associazioni che nel 2025 hanno subito furti, effrazioni o atti vandalici. Il plafond complessivo è di 200 mila euro (100 mila per il 2025 e 100. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

