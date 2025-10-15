Stangata Modric ha messo nei guai Allegri | lo ha detto pubblicamente
Il Milan vola con Allegri in panchina, ma una dichiarazione clamorosa scatena la bufera e mette il tecnico nel mirino della critica. L’inizio di stagione del Milan aveva riportato entusiasmo e fiducia tra i tifosi. Dopo mesi complicati e un’estate piena di dubbi, i rossoneri sembrano finalmente aver ritrovato equilibrio e solidità, grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, tornato sulla panchina milanista, ha subito imposto la sua impronta: pragmatismo, compattezza e risultati. Le prime giornate hanno regalato soddisfazioni, e la squadra pareva lanciata verso una stagione da protagonista. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
