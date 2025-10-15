Stage con Francesca Varbagli e concerto con Trio Tresca al Circolo il Progresso
Tornano gli stage mensili organizzati al Circolo il Progresso. L'anno inizia con uFrancesca Barbagli, che da Arezzo porterà le danze della tradizione toscana come Manfrina aretina, Scotisse di Morra-Santa Maria della Rassinata, scotis di Torniella, scotis di Castell’Azzara, scotis della Val di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
FRANCESCA DA RIMINI Teatro Regio Torino | It was a great pleasure to perform Riccardo Zandonai’s #Paolo last night, here in Torino and to share the stage with fantastic colleagues! Let’s celebrate Photos ©? RA Official #RobertoAlagna #Franc - facebook.com Vai su Facebook