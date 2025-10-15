Stadio della Roma progetto definitivo entro fine anno

Roma, 15 ottobre 2025 – In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio – coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. Lo stadio della Roma diventa una questione di Stato L’incontro, durato un’ora e mezza, ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Ieri alla conferenza allo@Stadio Olimpico di Roma ci sono stati grossi annunci e tanti ospiti, con un ospite di eccezione @ale.cerci11. Ora condividiamo con voi l’annuncio più importante! ?Scopriamolo insieme! #dreamscometrue - facebook.com Vai su Facebook

Friedkin vuole tutto: stadio nuovo a Pietralata, Under 23 e rinforzi per gennaio. La Roma punta al futuro con ambizione e strategia. #ASRoma #Friedkin ? https://tinyurl.com/5d367yhr - X Vai su X

Nuovo stadio, riunione in Campidoglio per il progetto definitivo: le ultime - Dopo le parole della scorsa settimana di Gualtieri, si è svolta oggi una nuova riunione in merito al nuovo impianto sportivo della Roma ... Scrive ilromanista.eu

Stadio della Roma a Pietralata, vertice in Campidoglio: progetto entro l’anno - Il Comune e l’As Roma sono allineati sugli stessi obiettivi: Lo stadio a Pietralata si farà e sarà pronto in tempo utile per accogliere anche gli Europei. Secondo romatoday.it

Stadio della Roma a Pietralata, il Tar respinge l'ennesimo ricorso dei comitati. La società va avanti - Lavori nel 2027» Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un ulteriore passo in avanti. roma.corriere.it scrive