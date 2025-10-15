Stadio della Roma Onorato | Investimento privato il Comune non metterà un euro
Giornata importante per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Infatti, oggi c’è stato un incontro tra la società e il Comune, in cui si è ribadito la volontà di voler presentare il progetto definitivo entro fine 2025, così anche da autorizzare la candidatura dell’impianto ad ospitare gli incontri degli Europei del 2032. Ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Onorato, Assessore allo Sport del Comune di Roma, ha ribadito la natura privata del progetto: “ La novità per gli Europei 2032 è un’altra vicenda. La Figc chiarisce che qualora lo stadio fosse pronto si potrebbe inserire lo stadio della Roma a Pietralata come uno dei luoghi dove si possono ospitare alcune partite, ma questo non c’entra assolutamente nulla con l’investimento che deve rimanere assolutamente privato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
