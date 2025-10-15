Stadio Benito Stirpe la strada per il settore ospiti è realtà | partiti i lavori

Dopo quasi un decennio di attesa, è finalmente partito il cantiere per la realizzazione della strada per i tifosi ospiti che collegherà via Michelangelo e viale Olimpia nei pressi del Benito Stirpe. L’opera, attesa da anni e inserita all’interno del piano urbanistico legato alla costruzione del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it