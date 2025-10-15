Stabilizzati nove lavoratori dell' Ipab di Randazzo
“A volte pensavamo fosse impossibile per noi avere un contratto a tempo indeterminato”. Lo ripetono increduli nove lavoratrici e lavoratori dell’Ipab “Vagliasindi”, storica casa di riposo per anziani e servizi alla persona di Randazzo, che finalmente possono contare su un contratto a tempo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
