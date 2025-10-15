Stabilizzati 19 lavoratori ex Covid all’Asp Pisano | Concretizzazione del mio lavoro in Parlamento

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove lavoratori ex Covid dell’Asp di Agrigento sono stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato come collaboratori amministrativi. La firma è avvenuta ieri e rappresenta, secondo il deputato agrigentino Calogero Pisano, “la concretizzazione di un percorso normativo avviato in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

