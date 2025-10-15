Stabilizzati 19 lavoratori ex Covid all’Asp Pisano | Concretizzazione del mio lavoro in Parlamento
Diciannove lavoratori ex Covid dell’Asp di Agrigento sono stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato come collaboratori amministrativi. La firma è avvenuta ieri e rappresenta, secondo il deputato agrigentino Calogero Pisano, “la concretizzazione di un percorso normativo avviato in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Raccolta rifiuti, stabilizzati 58 lavoratori nel Salernitano https://radioalfa.fm/raccolta-rifiuti-stabilizzati-58-lavoratori-nel-salernitano/… via @radioalfa - X Vai su X
Fp Cgil Salerno: stabilizzati 58 lavoratori nel ciclo integrato dei rifiuti #Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Regione Sardegna-Atitech, stabilizzati 40 ex AirItaly - E' stato siglato un accordo tra l'assessora del Lavoro della Regione Sardegna, Desirè Manca, e la Società Atitech S. Lo riporta ansa.it
Camperistica: lavoratori stabilizzati. Assunzione fissa per 22 addetti - Il contratto di lavoro a tempo determinato diventa un’assunzione fissa per ventidue addetti complessivi, suddivisi fra ... lanazione.it scrive
Ugl:"aumentare le ore di lavoro degli ex Lsu Lpu stabilizzati nell'agroalimentare" - Il sindacato Ugl Agroalimentare prende posizione sull'ultra decennale problema dei lavoratori ex Lsu- rainews.it scrive