Sta male correte Grande Fratello il concorrente si accascia a terra | panico in diretta il video

Momenti di forte tensione al Grande Fratello, dove la serata di ieri si è trasformata in una corsa contro il tempo per soccorrere Omer Elomari, vittima di un improvviso malore. Durante la cena, il concorrente ha perso conoscenza per alcuni minuti, gettando nel panico i coinquilini e costringendo la produzione a sospendere la diretta. Le immagini hanno mostrato la concitazione nella Casa: Grazia Kendi e Domenico D’Alterio parlavano in bagno quando un urlo ha interrotto la scena. “Domenico, corri, si sente male!”, ha gridato Francesca, richiamando l’attenzione di tutti. Poco dopo, la regia ha oscurato la diretta, lasciando il pubblico senza immagini per oltre dieci minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

