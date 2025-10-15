Sta male aiuto Paura al Grande Fratello il medico interviene in casa | stop alla diretta cosa è successo

La diretta del Grande Fratello di ieri sera, martedì 14 ottobre, ha vissuto momenti di forte tensione quando uno dei concorrenti più seguiti di questa edizione ha accusato un improvviso malore in sala, costringendo la regia a interrompere la trasmissione per oltre dieci minuti. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22, mentre su Mediaset Extra scorrevano le immagini di una conversazione tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio in bagno. La tranquillità apparente della scena è stata bruscamente spezzata dalle grida provenienti da un’altra stanza. Francesca Carrara, visibilmente spaventata, ha urlato: “Dome corri, si sente male, c’è da tirarlo su”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Zlatan dal Festival dello Sport: «Oggi sono un rappresentante di RedBird, aiuto tutti a fare meglio e voglio vincere sempre». Sul Milan: «Allegri ha portato esperienza, equilibrio e stabilità. Non è vero che giochiamo male!». #Ibrahimovic #Milan #Allegri #Fe - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Nasti in lacrime: 'Ero messa male, ho chiesto aiuto' - Quando si sta male, ci si sente soli, sale la paura con attacchi di panico, occorre subito chiedere aiuto. Da ansa.it

Britney Spears sta male? Fan in panico dopo un video: “Paura per la sua salute mentale”/ Lei risponde così - Un video dalla sua casa scatena dubbi sul suo stato mentale e sui social impazza la polemica. Segnala ilsussidiario.net

Paura per Alcaraz a Tokyo: si fa male alla caviglia, ma poi riprende con una vistosa fasciatura e vince – Video - Il tennista spagnolo si è fatto male nel match contro Baez, ma è riuscito a continuare e vincere il primo turno a Tokyo ... Da ilfattoquotidiano.it