Sta entrando ho paura Pamela massacrata dal fidanzato l’ultimo messaggio prima della tragedia | agghiacciante

Thesocialpost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Alle 21.22 mi diceva che si sentiva sola, ma finalmente serena: aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin ». A parlare è Francesco, quarantenne imprenditore della Bergamasca, ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa martedì sera a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. L’uomo ha raccontato agli agenti l’ultima telefonata con Pamela, avvenuta pochi minuti prima dell’omicidio. Secondo quanto riferito da Francesco, Pamela gli aveva confidato di aver messo fine a una relazione tossica, durata oltre un anno, segnata da violenze e umiliazioni. Durante la conversazione, qualcosa cambia all’improvviso: la voce di Pamela si fa agitata, poi urla disperate: « Aiuto, aiuto! ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

