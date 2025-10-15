Sta entrando ho paura Pamela massacrata dal fidanzato l’ultimo messaggio prima della tragedia | agghiacciante

«Alle 21.22 mi diceva che si sentiva sola, ma finalmente serena: aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin ». A parlare è Francesco, quarantenne imprenditore della Bergamasca, ex fidanzato di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa martedì sera a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni. L’uomo ha raccontato agli agenti l’ultima telefonata con Pamela, avvenuta pochi minuti prima dell’omicidio. Secondo quanto riferito da Francesco, Pamela gli aveva confidato di aver messo fine a una relazione tossica, durata oltre un anno, segnata da violenze e umiliazioni. Durante la conversazione, qualcosa cambia all’improvviso: la voce di Pamela si fa agitata, poi urla disperate: « Aiuto, aiuto! ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sta entrando, ho paura”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’ultimo messaggio prima della tragedia: agghiacciante

Argomenti simili trattati di recente

Storie di Martinitt Testi e foto di Renato Marelli A 6 anni entrando in orfanotrofio avevo paura di quelle grandi mura. Mi chiedevo come fosse li dentro. A 18 anni avevo paura ad abbandonare quelle mura. Mi chiedevo come fosse la fuori. Giovedì 8 ottobre 1970 - facebook.com Vai su Facebook

“Sta entrando, ho paura”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’ultimo messaggio prima della tragedia: agghiacciante - 22 mi diceva che si sentiva sola, ma finalmente serena: aveva trovato il coraggio di lasciare Soncin». Riporta thesocialpost.it

Evelina Sgarbi: “Ho paura che papà Vittorio venga influenzato”/ “Amministratore? Non c’entra il patrimonio” - Evelina Sgarbi e la richiesta di un amministratore di sostegno per il papà Vittorio Sgarbi, le parole a Dentro La Notizia: “Ecco qual è la mia paura”. Si legge su ilsussidiario.net

Come sta Pogacar dopo la caduta al Tour, regolarmente al via: “Ho visto il marciapiede e ho avuto paura” - La caduta di Tadej Pogacar al Tour de France è stato l'argomento principe della 11a tappa, così come le sue condizioni fisiche. Come scrive fanpage.it