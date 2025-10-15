Squali la corsa della GenZ verso il futuro Il regista | Racconto l’ansia di dover scegliere

Roma, 12 ottobre 2025 – “Fin da piccoli pensiamo a cosa vorremmo fare da grandi, e forse non smettiamo mai di chiedercelo”. Lo pensa Max, interpretato da Lorenzo Zurzolo, in “Squali”, in sala dal 16 ottobre, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. La pianura estiva veneta, una Roma città delle mille possibilità, le ultime serate in compagnia, la follia della tecnologia e la pressione di capire qual è il prossimo passo verso il futuro: c’è tutto questo nell’opera prima di Daniele Barbiero, regista romano 36enne con alle spalle una corposa gavetta di corti, videoclip e una serie tv approdata su Raiplay e Netflix, ‘Clan – Scegli il tuo destino’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

