Sprofonda in una buca e si frattura Il Comune dovrà pagare 20mila euro

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Il Comune di Arezzo dovrà risarcirlo di circa 20mila euro complessivi tra risarcimento e spese. Lui, cinquanta anni, addetto nel settore della sicurezza privata, stava passeggiando in via Romana quando sprofondò in una buca. Si fratturò il piede: e per diverso tempo dovette abbandonare il lavoro e stare lontano dai suoi hobby: suonava in una band e anche questa passione subì una netta battuta d’arresto. Il Comune ha cercato di difendersi in tutti i modi ma alla fine il tribunale gli ha dato torto: doveva sorvegliare. La sentenza è uscita da Piazza Falcone e Borsellino in questi giorni ma i fatti risalgono al 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

