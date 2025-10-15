Springsteen | Liberami dal nulla | Al via le prevendite
20th Century Studios ha avviato la prevendita di Springsteen: Liberami dal nulla, l’atteso biopic incentrato sulla celebre rockstar Bruce Springsteen. In occasione del tour promozionale del film, l’attore – e protagonista – Jeremy Allen White e lo sceneggiatore, regista e produttore Scott Cooper sono stati a Roma per l’anteprima italiana, prestandosi all’entusiasmo dei presenti. Nello stesso giorno, poi, 20th Century Studios ha aperto la prevendita dei biglietti col sito http:www.springsteenmovie.it. Guardate qui il contenuto promozionale dell’evento Springsteen: Liberami dal nulla a Roma Chi ha diretto Springsteen: Liberami dal nulla?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
