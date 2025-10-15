Spostamento delle famiglie sinti In aula si sfiora la rissa tra un consigliere e il segretario
"Uno spettacolo indecoroso": da più parti è stato il commento sulla seduta di consiglio comunale di lunedì sera. Una seduta calda per il tema da trattare, la variazione di bilancio che, tra le altre misure, prevede oltre un milione per lo spostamento di 15 famiglie sinti e 50 persone da piazzale Europa a via Saragat, al bivio Vela. In aula erano presenti diversi residenti nel quartiere e rappresentanti dei comitati nati. Accanto a loro alcuni attivisti per la Palestina che protestavano contro il convegno sul futuro della difesa europea organizzato da Aspen Institute Italia in programma a Pavia il 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
