Sposata con due mariti uno a Milano e l’altro a Montecatini Denunciata una donna

Pistoia, 15 ottobre 2025 – Si è sposata con un uomo a Montecatini, ma dalle indagini è emerso che qualche tempo fa aveva celebrato un altro matrimonio con un italiano a Milano. Per questo una donna di origine albanese è stata denunciata per bigamia, reato che si commette quando si è appunto sposati con due persone diverse. Tutto è nato nel momento in cui la donna aveva avviato le pratiche per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. La donna risulta residente in Albania, ma di recente aveva detto ‘sì’ ad un connazionale domiciliato a Montecatini Terme. Gli agenti, attraverso approfondimenti investigativi, hanno scoperto che la donna aveva già contratto matrimonio nel 2004 con un cittadino italiano nel capoluogo lombardo, senza mai divorziare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

