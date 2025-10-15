’Sportivabilia’ in piazza Pertini Quando lo sport diventa speciale Tre giorni dedicati all’inclusione

Monsummano Terme, 15 ottobre 2025 – Dal 17 al 19 ottobre ’Sportivabilia, quando lo sport è speciale’ animerà la cittadella sportiva di piazza Pertini a Monsummano Terme. Tre giorni di sport e giochi inclusivi, dibattiti, incontri e momenti di riflessione dedicati ai più fragili, ai più giovani, alle famiglie,agli addetti del settore, ma anche a chi invece mai si è avvicinato a questi temi, per fare propri i valori dell’inclusione e della condivisione. L’iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli alle discipline paralimpiche e inclusive in maniera assolutamente gratuita con l’aiuto di tecnici specializzati, valorizzando il lavoro quotidiano delle associazioni sportive e degli atleti che ne fanno parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

