Sport italiano in lutto trovata morta in casa dai genitori | aveva 39 anni
La comunità sportiva veneta è stata travolta da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Una donna di appena 39 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Verona nella giornata di domenica 13 ottobre. La scoperta ha lasciato senza parole amici, colleghi e compagni di squadra, che solo pochi giorni fa l’avevano vista correre sorridente alla StrArzignano, una delle manifestazioni podistiche più seguite dell’Ovest Vicentino. La donna, conosciuta per il suo entusiasmo e la costanza con cui partecipava alle gare su strada, aveva fatto dello sport la sua seconda casa. Dopo un passato come praticante avvocato a Vicenza, aveva deciso di cambiare vita e di trasferirsi nel capoluogo scaligero, dove lavorava in un negozio di articoli sportivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
