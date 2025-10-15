Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti occhi puntati su Sinner!

Giornata ricca di sport: Jannik Sinner torna sotto i riflettori. Di scena anche la Champions League femminile con Roma-Barcellona. Sarà un mercoledì all’insegna dello sport. Il campione italiano, Jannik Sinner torna sotto i riflettori della scena tennistica, affrontando il greco Stefanos Tsitsipas per i quarti di finale del Six Kings Slam di Riad. In palio ci sarà l’accesso alla semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Non solo tennis, questa sera ci saranno anche le coppe europee di basket e pallanuoto. A rubare la scena sarà anche il big match della Champions League femminile tra Roma e Barcellona. 🔗 Leggi su Sportface.it