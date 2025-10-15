Sport in tv oggi mercoledì 15 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 15 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo sul cemento di Riad: in palio la semifinale da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Abbuffata per gli appassionati di tennis anche con gli altri tornei della settimana, con diversi italiani impegnati al primo e secondo turno tra Bruxelles, Almaty e Stoccolma. Proseguono i Mondiali di tiro a volo con le qualificazioni del trap, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con Giro del Veneto, Tour of Holland, Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island. 🔗 Leggi su Oasport.it

