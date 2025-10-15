Sport in tv oggi mercoledì 15 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 15 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo sul cemento di Riad: in palio la semifinale da disputare contro il serbo Novak Djokovic. Abbuffata per gli appassionati di tennis anche con gli altri tornei della settimana, con diversi italiani impegnati al primo e secondo turno tra Bruxelles, Almaty e Stoccolma. Proseguono i Mondiali di tiro a volo con le qualificazioni del trap, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con Giro del Veneto, Tour of Holland, Tour of Guangxi e Tour of Chongming Island. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Con il gol di oggi Camarda sale a quota tre reti in due presenze con l'Under 21. Inoltre, al suo debutto con la Svezia era stato il più giovane marcatore della storia dell'U-21 italiana. Per gli ospiti a segno Edik Vardanyan al 78'. #CorrieredelloSport #ItaliaAr - X Vai su X
Oggi a "Spazio Sport" Gli occhi del mondo sulla città di Udine per la partita di calcio fra Italia e Israele che vede l'intrecciarsi tra sport e politica... Nell'attesa del match di domani sera abbiamo analizzato la situazione sotto diversi punti di vista, assie - facebook.com Vai su Facebook
Sport in tv oggi (martedì 14 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 14 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Si legge su oasport.it
Sport in tv oggi (mercoledì 15 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati su Jannik Sinner, che affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai ... Riporta oasport.it
Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 14 ottobre: Italia-Israele, Under 21 ed Eurolega - Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi con calcio, basket, tennis e ciclismo in diretta TV ... Secondo sport.virgilio.it