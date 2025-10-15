Sport e declino cognitivo | come l' allenamento può diventare una terapia per il cervello

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un programma di training aerobico da svolgere a casa potrebbe rivelarsi una terapia per i pazienti con Parkinson: il progetto MOVE-BRAIN-PD. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sport e declino cognitivo come l allenamento pu242 diventare una terapia per il cervello

© Gazzetta.it - Sport e declino cognitivo: come l'allenamento può diventare una terapia per il cervello

Contenuti che potrebbero interessarti

sport declino cognitivo allenamentoSport e declino cognitivo: come l'allenamento può diventare una terapia per il cervello - Circa un paziente su quattro sviluppa deficit cognitivi già nelle prime fasi del Parkinson. Scrive gazzetta.it

sport declino cognitivo allenamentoParkinson, al Gemelli lo studio su sport e declino cognitivo - L'esercizio fisico può essere una vera e propria medicina che migliora le prestazioni della nostra mente e può rivelarsi uno strumento utile per mitigare gli effetti della malattia di Parkinson sul de ... Come scrive ansa.it

sport declino cognitivo allenamentoRicerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson - Circa un quarto dei pazienti con malattia di Parkinson presenta un lieve deterioramento cognitivo fin dalle prime fasi della malattia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sport Declino Cognitivo Allenamento