Splinter Cell | Deathwatch la spiegazione del finale della stagione 1
Splinter Cell: Deathwatch di Netflix ha dato nuova vita all’iconica serie di videogiochi, poiché l’adattamento televisivo ha offerto una nuova visione di Sam Fisher, fornendo al contempo una prospettiva unica sulla sua storia. Come previsto, il progetto animato ha visto la partecipazione di alcuni volti noti della serie di videogiochi, in particolare Sam e Grim, che hanno intrapreso una nuova missione incentrata sull’agente Zinnia McKenna. L’obiettivo iniziale di McKenna di recuperare una risorsa preziosa è purtroppo fallito, spingendo Sam a intervenire, con i due agenti segreti che hanno lavorato a fianco di Grim, Thunder e Jo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TOM CLANCY'S SPLINTER CELL: DEATHWATCH, ora in onda su Netflix - X Vai su X
NUOVA SERIE SU NETFLIX – Splinter Cell: Deathwatch Da oggi è disponibile su Netflix la serie animata “Splinter Cell: Deathwatch”, per adulti e con alto livello di azione! Mini trama: Sam Fisher, leggenda dello spionaggio, viene richiamato i - facebook.com Vai su Facebook
Spliter Cell: Deathwatch, spiegazione del finale della serie animata Netflix - Scopriamo insieme come finisce Spliter Cell: Deathwatch, serie animata targata Netflix e ambientata nell'universo ideato da Tom Clancy ... Scrive serial.everyeye.it
Splinter Cell: Deathwatch – Dopo 20 anni, l’adattamento finalmente arriva su Netflix - Dopo più di vent’anni di rinvii, cancellazioni e progetti naufragati, Tom Clancy’s Splinter Cell ... Secondo havocpoint.it
Splinter Cell Deathwatch: oggi fa il suo debutto su Netflix - Oggi 14 ottobre 2025 su Netflix fa il debutto mondiale Splinter Cell: Deathwatch, la nuova serie anime ispirata alla saga stealth di Ubisoft. Segnala vgmag.it