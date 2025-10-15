Splinter Cell | Deathwatch la recensione | il ritorno di Sam Fisher nella nuova serie animata Netflix

Dodici anni dopo l'uscita dell'ultimo capitolo videoludico targato Ubisoft, la spia creata dal compianto Tom Clancy torna sotto una veste inedite, appagante e ben realizzata. È nato prima il romanzo o il videogioco? Nonostante Splinter Cell e il suo protagonista Sam Fisher siano creature del compianto Tom Clancy, tra i più grandi scrittori di spionaggio americani di tutti i tempi, nel caso specifico è il videogioco ad essere culla dell'opera. La creazione è tutta di Clancy, che ha scritto e supervisionato interamente il primo capitolo della saga videoludica uscito nel 2002, mentre la penna dei successivi romanzi è di autori differenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splinter Cell: Deathwatch, la recensione: il ritorno di Sam Fisher nella nuova serie animata Netflix

