Spigolatura delle noci a Pontecasale | un weekend tra natura e solidarietà

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo evento all’insegna dell’agricoltura solidale arricchisce il calendario del territorio padovano. Sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 17, si terrà la prima edizione della “Spigolatura delle noci”, iniziativa promossa dalla Comunità Faro Pontecasale APS in collaborazione con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

“Spigolatura delle noci” a Pontecasale: un weekend tra natura e solidarietà - Un nuovo evento all’insegna dell’agricoltura solidale arricchisce il calendario del territorio padovano. Lo riporta padovaoggi.it

Spigolatura delle noci: tre giorni di raccolta in favore della scuola - Torna la spigolatura solidale, l’iniziativa in favore del sostegno alla scuola e della formazione dei giovani, organizzata dall’azienda agricola forlivese San Martino. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spigolatura Noci Pontecasale Weekend