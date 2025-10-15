Spigolatura delle noci a Pontecasale | un weekend tra natura e solidarietà
Un nuovo evento all’insegna dell’agricoltura solidale arricchisce il calendario del territorio padovano. Sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 17, si terrà la prima edizione della “Spigolatura delle noci”, iniziativa promossa dalla Comunità Faro Pontecasale APS in collaborazione con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Spigolatura delle noci” a Pontecasale: un weekend tra natura e solidarietà - Un nuovo evento all’insegna dell’agricoltura solidale arricchisce il calendario del territorio padovano. Lo riporta padovaoggi.it
Spigolatura delle noci: tre giorni di raccolta in favore della scuola - Torna la spigolatura solidale, l’iniziativa in favore del sostegno alla scuola e della formazione dei giovani, organizzata dall’azienda agricola forlivese San Martino. Lo riporta ilrestodelcarlino.it