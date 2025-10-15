Spider-Man | Brand New Day Punisher sarà affiancato da una supereroina? Chi potrebbe essere

Come sappiamo, il personaggio di Frank Castle farà parte del cast della pellicola con Tom Holland, ma sarà affiancato da un altro misterioso personaggio Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in corso, ma intanto si sta facendo strada un'indiscrezione molto suggestiva che potrebbe allargare il parco di supereroi presente nella pellicola. Secondo alcuni recenti rumor, Frank Castle (Jon Bernthal) lavorerà al fianco di una misteriosa partner femminile che fungerà da supporto per il Punisher nel suo tentativo di sconfiggere Mac Gargan, alias Scorpion (Michael Mando), in quella che dovrebbe essere la scena d'azione iniziale del film con Tom Holland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

