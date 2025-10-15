Spia e perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento
Si è concluso con un arresto l’intervento svolto dagli agenti di polizia altoatesini nella serata di domenica 12 ottobre a Bolzano, dove una donna ha sorpreso il suo ex compagno, titolare di un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, che tentava di avvicinarsi a lei.La vicendaL’uomo, la cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
