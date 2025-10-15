Non è arrivato alla vigilia del campionato come sarebbe stato lecito aspettarsi e nemmeno entro la fine di settembre come avevano chiesto a gran voce gli ultras, ma alla fine il centravanti tanto atteso è giunto a destinazione. Si tratta di Federico Moretti, attaccante classe 1994 che ha appena risolto il proprio contratto con l’Union Clodiense. Esattamente come il direttore sportivo Federico, che aveva lasciato il club granata una settimana fa per raggiungere la Spal. Moretti si era legato alla società di Chioggia la scorsa estate, fortemente voluto dall’uomo mercato che adesso l’ha convinto a seguirlo a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spal, c'è Moretti davanti