Spal c’è Moretti davanti

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è arrivato alla vigilia del campionato come sarebbe stato lecito aspettarsi e nemmeno entro la fine di settembre come avevano chiesto a gran voce gli ultras, ma alla fine il centravanti tanto atteso è giunto a destinazione. Si tratta di Federico Moretti, attaccante classe 1994 che ha appena risolto il proprio contratto con l’Union Clodiense. Esattamente come il direttore sportivo Federico, che aveva lasciato il club granata una settimana fa per raggiungere la Spal. Moretti si era legato alla società di Chioggia la scorsa estate, fortemente voluto dall’uomo mercato che adesso l’ha convinto a seguirlo a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spal c8217232 moretti davanti

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, c’è Moretti davanti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spal c8217232 moretti davantiSpal, c’è Moretti davanti - Non è arrivato alla vigilia del campionato come sarebbe stato lecito aspettarsi e nemmeno entro la fine di settembre come avevano chiesto a gran voce gli ultras, ma alla fine il centravanti tanto atte ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spal C8217232 Moretti Davanti