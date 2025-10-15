Spagna un nuovo record che sorprende tutti | il primo posto nel Ranking FIFA è meritato!

La Spagna continua a sorprendere: 29 risultati utili di fila e primo posto nel ranking FIFA La nazionale spagnola sta attraversando un autentico momento di gloria. La Roja ha appena centrato la 29ª partita consecutiva senza sconfitte, un dato eccezionale che conferma la continuità di rendimento a livello internazionale. Questo filotto ha contribuito anche a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spagna, un nuovo record che sorprende tutti: il primo posto nel Ranking FIFA è meritato!

Argomenti simili trattati di recente

L’export di veicoli elettrici made in China raddoppia. Intanto Byd valuta la Spagna per il nuovo impianto europeo, mentre nell’Ue è allarme per l’eccesso di capacità produttiva - facebook.com Vai su Facebook

#Spagna, Tempe investe in un nuovo polo logistico da 300.000 mq - X Vai su X

Spagna, un nuovo record che sorprende tutti: il primo posto nel Ranking FIFA è meritato! - La Spagna continua a sorprendere: 29 risultati utili di fila e primo posto nel ranking FIFA La nazionale spagnola sta attraversando un autentico momento di gloria. Lo riporta calcionews24.com

Spagna, economia da record: nuova “locomotiva d’Europa”? - Asia L’Osservatorio Asia realizza ricerche, pubblicazioni ed eventi su un’ampia gamma di tematiche geopolitiche e geoeconomiche sull’Asia orientale e meridionale, un’area sempre più centrale per gli e ... ispionline.it scrive

Spagna, inferno di fuoco nel nord-ovest: «Situazione dantesca». Bruciati 343mila ettari di boschi, nuovo record - ovest della Spagna, in particolare la regione di Castiglia e León, è colpito da un devastante “Tsunami di Fuoco”, come lo hanno definito alcuni soccorritori, che ha già distrutto oltre 1. Riporta ilgazzettino.it