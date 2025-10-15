Spaccio sequestrati 500 kg di hashish | arrestato marocchino

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo, con precedenti e pregiudizi per maltrattamenti, furto aggravato e rapina, è stato arrestato e portato in carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

spaccio sequestrati 500 kg di hashish arrestato marocchino

© Imolaoggi.it - Spaccio, sequestrati 500 kg di hashish: arrestato marocchino

