Spacciava droga nonostante i domiciliari arrestato

I carabinieri del Radiomobile ieri hanno arrestato un 53enne, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.L’uomo, essendo già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sottoposto a controllo in ragione della misura restrittiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

