Spaccia cocaina a 14 anni durante l'arresto dice ai carabinieri | Non saprei cos'altro fare

A Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un pusher di appena 14 anni. Ai militari dell'Arma il minorenne ha dichiarato che non saprebbe che altro fare se non spacciare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Spaccia cocaina a 14 anni, durante l’arresto dice ai carabinieri: “Non saprei cos’altro fare” - A Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un pusher di appena 14 anni. Secondo fanpage.it

Nel Napoletano pusher a 14 anni, aveva 40 dosi di cocaina - E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Castello di Cisterna (Napoli), nel quartiere di edilizia popolare "Legge 219". Scrive ansa.it

A 15 anni spaccia eroina, cocaina e marijuana: perquisita la casa grazie al fiuto del cane Atom. Sequestrato il cellulare: al setaccio i messaggi - Il minorenne sandonatese, italiano di seconda generazione, è stato trovato in possesso di 28 ... ilgazzettino.it scrive