Southpaw – L’ultima sfida | la vera storia che ha ispirato il film con Jake Gyllenhaal

C’è un improbabile ispirazione reale dietro il dramma pugilistico del 2015 Southpaw – L’ultima sfida ( qui la recensione ), il film con protagonista il pugile Billy Hope interpretato da Jake Gyllenhaal. Diretto da Antoine Fuqua ( Training Day ) e scritto da Kurt Sutter ( Sons of Anarchy ), questo film sulla boxe segue dunque un pugile di nome Billy Hope, che per via di un incidente perde la moglie e la custodia della figlia, divenendo un alcolizzato. Hope spera però di rimettere la sua vita in carreggiata e, alla fine, si trova a dover affrontare il formidabile Miguel “Magic” Escobar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it