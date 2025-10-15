Southpaw – L’ultima sfida | la vera storia che ha ispirato il film con Jake Gyllenhaal

Cinefilos.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un improbabile ispirazione reale dietro il dramma pugilistico del 2015  Southpaw – L’ultima sfida  ( qui la recensione ), il film con protagonista il pugile  Billy Hope  interpretato da  Jake Gyllenhaal. Diretto da  Antoine Fuqua  ( Training Day ) e scritto da  Kurt Sutter  ( Sons of Anarchy ), questo film sulla boxe segue dunque un pugile di nome Billy Hope, che per via di un incidente perde la moglie e la custodia della figlia, divenendo un alcolizzato. Hope spera però di rimettere la sua vita in carreggiata e, alla fine, si trova a dover affrontare il formidabile  Miguel “Magic” Escobar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Cerca Video su questo argomento: Southpaw 8211 L8217ultima Sfida