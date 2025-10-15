Soulé rivela | Giocare con l’Italia? No il mio sogno è sempre stato indossare la maglia dell’Argentina Su Gasperini…
Soulé, fari puntati sul talento argentino in vista di Roma-Inter. Nel mezzo una rivelazione L’attesa cresce per il big match del weekend tra Roma e Inter, con la squadra giallorossa che prosegue la preparazione a Trigoria. Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Matías Soulé, giovane talento argentino che si sta ritagliando un ruolo sempre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Un nuovo studio rivela cosa accade dopo un’esperienza pre-morte, documentando gli effetti su percezioni, emozioni e coscienza dei sopravvissuti. Per la prima volta, la ricerca esplora i profondi cambiamenti nella visione del mondo e le strategie per affrontarl - facebook.com Vai su Facebook