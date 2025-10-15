Soulé non ha paura | Inter? Sono le partite che ti fanno capire quanto vali Ringrazio l’Italia ma voglio giocare…
Inter News 24 Soulé sfida la squadra di Chivu senza remore: le parole dell’attaccante giallorosso sulla partita con i nerazzurri e l’accenno sulla Nazionale azzurra. Matias Soulé ha rilasciato un’intervista esclusiva a Il Messaggero, in uscita integralmente domani, in cui ha discusso del suo momento in vista della sfida tra Roma e Inter e delle sue aspirazioni in Nazionale. L’attaccante argentino, che sta vivendo una stagione importante in Serie A, ha evidenziato quanto siano fondamentali le grandi partite per misurare il proprio valore e la propria crescita come giocatore. Soulé ha parlato anche della sua situazione con la Nazionale e ha confermato la sua preferenza per l’ Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Il cantautore e musicista era considerato una delle voci più importanti della musica soul moderna. Aveva solo 51 anni e lottava contro il cancro al pancreas - facebook.com Vai su Facebook
De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader" - Il giornalista Paolo De Paola ha parlato del weekend di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Riporta tuttomercatoweb.com
Paura per Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per una polmonite - it, è infatti ricoverato in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite. Scrive tuttomercatoweb.com