Soulé non ha paura | Inter? Sono le partite che ti fanno capire quanto vali Ringrazio l’Italia ma voglio giocare…

Inter News 24 Soulé sfida la squadra di Chivu senza remore: le parole dell’attaccante giallorosso sulla partita con i nerazzurri e l’accenno sulla Nazionale azzurra. Matias Soulé ha rilasciato un’intervista esclusiva a Il Messaggero, in uscita integralmente domani, in cui ha discusso del suo momento in vista della sfida tra Roma e Inter e delle sue aspirazioni in Nazionale. L’attaccante argentino, che sta vivendo una stagione importante in Serie A, ha evidenziato quanto siano fondamentali le grandi partite per misurare il proprio valore e la propria crescita come giocatore. Soulé ha parlato anche della sua situazione con la Nazionale e ha confermato la sua preferenza per l’ Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

