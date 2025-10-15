Soulé apre le porte all’Italia? L’ex Juve esce allo scoperto | Ringrazio ma… Cosa ha detto e cosa può cambiare con l’Argentina

Soulé apre le porte all’Italia? L’ex Juve esce allo scoperto: tutte le dichiarazioni del talento argentino. Una porta che si chiude, un sogno azzurro che svanisce. Matias Soulé, ex talento della Juve e oggi stella della Roma, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione riguardo alla nazionale: il suo futuro è e sarà con l’ Argentina. In un’intervista esclusiva a Il Messaggero, il gioiello giallorosso ha messo fine alle speculazioni nate dopo le parole del suo agente. Dopo un avvio di stagione da protagonista assoluto, con gol e assist che stanno trascinando la Roma in vetta alla classifica, si era parlato con insistenza di una sua possibile convocazione da parte dell’Italia di Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

