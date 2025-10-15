Soulé apre le porte all’Italia? L’ex Juve esce allo scoperto | Ringrazio ma… Cosa ha detto e cosa può cambiare con l’Argentina

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soulé apre le porte allItalia? L’ex Juve esce allo scoperto: tutte le dichiarazioni del talento argentino. Una porta che si chiude, un sogno azzurro che svanisce. Matias Soulé, ex talento della Juve e oggi stella della Roma, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione riguardo alla nazionale: il suo futuro è e sarà con l’ Argentina. In un’intervista esclusiva a Il Messaggero, il gioiello giallorosso ha messo fine alle speculazioni nate dopo le parole del suo agente. Dopo un avvio di stagione da protagonista assoluto, con gol e assist che stanno trascinando la Roma in vetta alla classifica, si era parlato con insistenza di una sua possibile convocazione da parte dell’Italia di Gattuso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

soul233 apre le porte all8217italia l8217ex juve esce allo scoperto ringrazio ma8230 cosa ha detto e cosa pu242 cambiare con l8217argentina

© Juventusnews24.com - Soulé apre le porte all’Italia? L’ex Juve esce allo scoperto: «Ringrazio, ma…» Cosa ha detto e cosa può cambiare con l’Argentina

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Soul233 Apre Porte All8217italia